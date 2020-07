Birger Meling klar for Nimes

sport

Det får NTB opplyst frå informert hald. Meling stod på den medisinske testen måndag morgon. Det er venta at han blir presentert som Nimes-spelar seinare måndag.

Meling starta to kampar og fekk eitt innhopp i 2020-sesongen for Rosenborg. I den siste kampen sin for trønderane fekk han direkte raudt kort etter ei tøff takling på Bodø/Glimts Jens Petter Hauge.

I RBK vart det to seriegull og eit cupgull på 129 kampar frå han signerte for klubben i februar 2017. Han har òg elleve landskampar for Noreg.

Nimes vart nummer 18 i Ligue 1 sist sesong.

Det var akkurat nok til å halde på plassen føre Haitam Aleesamis Amiens og Ruben Gabrielsens Toulouse, som begge rykte ned då den franske ligaen valde å avslutte sesongen som følgje av koronaviruset.

(©NPK)