Sundby og Dyrhaug på reservelista til Blink-festivalen og Toppidrettsveka

sport

Skiforbundet stadfestar at alle A-landslagsutøvarane er tekne ut til arrangementa. Dermed går det mot stjernespekka startlister på Blink-festivalen i Rogaland 6. til 9. august, og dessutan i Toppidrettsveka i Trøndelag to veker seinare.

Sundby og Dyrhaug, som i vår vart vraka frå landslaget, måtte finne seg i ein plass på reservelista til begge arrangementa. Det inneber at dei kan melde seg på viss det blir ledige plassar.

Til NRK fortel Sundby at han har ambisjonar om å stille til start i Toppidrettsveka, men at han synest det er synd at det skal setjast avgrensingar når det er så mange som ønskjer å delta.

(©NPK)