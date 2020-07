No blir det fluorforbod i alle norske skirenn

sport

Det vart vedteke på styremøtet i juni.

Det tyder at det i komande sesong vil vere forbode å nytte fluorprodukt under skia i alle klassane i alle greiner i alle renn på terminlista til Skiforbundet.

Skiforbundet skriv på nett at dei kjem tilbake til endeleg regelverk så snart reglementet til Det internasjonale skiforbundet (FIS) er på plass. Dei ulike greinkomiteane skal starte arbeidet med å sjå på korleis forbodet skal følgjast opp.

– Mange av Skiforbundet dei terminfesta renna sine er allereie FIS-renn. Fluorforbodet som FIS har innført for komande sesong, vil òg gjelde resten av konkurransane i Noreg. Det er sjølvsagt at forbod mot fluor, som har vist seg skadeleg både for helsa og miljøet, skal gjelde for alle konkurransar i Noreg, seier skipresident Erik Røste.

Han legg til at arbeidsgruppa i FIS som han er ein del av, arbeider med å utvikle protokollar for reinsing av eksisterande utstyr, både ski og børstar, slik at dette kan brukast òg komande vinter. Desse manualane vil bli tilgjengeliggjorde så snart dei ligg føre, og metodane er godt kvalitetssikra, heiter det frå Skiforbundet.

Frå før er det kjent at FIS innfører fluorforbod i alle FIS-renn til vinteren. I Noreg var det eit liknande forbod i alle klassar opp til 16 år allereie frå førre sesong.

Det er dette forbodet som no blir utvida til å gjelde alle renn og alle klassar.

