Mourinho rasar mot VAR: – Det mest latterlege eg har sett

sport

Spurs tapte 1–3 mot Sheffield på Bramall Lane, i ein kamp der videodømminga stal showet.

Like etter at Sander Berge skåra sitt første Premier League-mål, trudde Harry Kane at han hadde utlikna for Tottenham, men videodømminga ville det annleis. Reprisane viste at ballen var innom armen til Lucas Moura i det brasilianaren vart felt.

Annulleringa var dermed korrekt, men regelverket om videodømming hindra at Spurs i gjengjeld kunne få eit korrekt frispark i særs god posisjon for fellinga av Moura.

– Vil ingen ende ta

Mourinho omtala hendinga som det viktigaste i kampen og kunne berre kome på éin situasjon som var meir absurd.

– Målet Sheffield skåra mot Aston Villa er soleklart det mest latterlege eg har sett. Målet i dag er nummer to på lista. Men problemet er at det er både to, tre, fire, fem, seks latterlege avgjerder. Det vil ingen ende ta, sa manageren til TV 2.

Nordmannen mista ballen før han fekk fatt i han igjen etter eit innlegg. Samtidig rygde han inn i eige nett. TV-reprisane avslørte at ballen var klart over streken, men systemet reagerte ikkje.

Satsar på europaligaspel

Med tap mot Sheffield ligg Tottenham på 9.-plass i ligaen og har ni poeng opp til Chelsea på 4.-plass.

– Det er mange kampar igjen, sjølvsagt. Men ved å tape dette poenget tapte vi ei stor moglegheit til å tette luka. No må vi berre fokusere på å ta poeng og prøve å ende på ein plass som gir oss europaligaspel fordi Meisterligaen er praktisk talt umogleg, sa Mourinho.

(©NPK)