Molde gav frå seg det første poenget i sesongen på overtid

Dermed mista Molde dei første poenga sine denne sesongen. Dei leia lenge etter to mål der heimelaget var uheldige.

Først var det Moldes Etzaz Hussain som small til frå like utanfor 16-meter. Aliou Coly var uheldig og endra retninga til ballen. Målvakt Eirik Holmen Johansen gjekk dermed feil veg og var sjanselaus på å stanse ballen.

Berre sju minutt seinare var det Pål Erik Ulvestad som ikkje hadde marginane med seg for heimelaget. Etter eit hjørnespark enda ballen til slutt i overarmen hans og vidare i nettmaskene.

Det såg lenge ut til å ende 1-2, men på overtid vart Kristiansund tildelt straffespark då Flamur Kastrati vart felt nede ved dødlinja. Frå elleve meter var Hopmark sikker i si sak.

Kristiansund-leiing

Etter ein mållaus første omgang var det derimot Kristiansund som fekk den beste starten i andre omgang. Martin Bjørnbak var uforsiktig i Molde-forsvar og gav storskårar Amahl Pellegrino ein enkel veg til det femte målet i sesongen.

Kristiansund-spelar Amahl Pellegrino var tilbake frå start etter ein kneskade. Spissen var frampå fleire gonger i første omgang og burde kanskje utnytta seg betre av ein overgang like før pause.

Ønskte straffe

Kristiansunds Aliou Coly prøvde på akrobatisk vis å klarere ballen inne i feltet etter tolv minutt spel. Han enda derimot med å sparke Magnus Wolff Eikrem i hofta. Heile situasjonen enda med frispark til Kristiansund.

– Han sparkar meg. Det er klink, du ser jo det, sa Eikrem til Eurosport i pausen.

Allereie etter 20 minutt spelte vart det eit sjeldan målvaktbyte for Kristiansund. Serigne Mor Mbaye pådrog seg ein skade i det han skulle bokse ballen etter eit hjørnespark. Han vart erstatta av Eirik Holmen Johansen, som spelte heile kampen Haugesund for to rundar sidan.

Flamur Kastrati var nære ved å gi heimelaget ei viktig pauseleiing. Han brann til frå like utanfor 16-meteren, men heldigvis for Molde klarte målvakt Andreas Linde å slå ballen over mål.

