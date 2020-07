Italiensk heilomvending – alpin-VM som planlagt for Jansrud & co.

sport

Det opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS) torsdag.

Stadfestinga kjem berre ein dryg månad etter at president Giovanni Malagò i den italienske olympiske komiteen (Coni) opplyste at det for arrangørane verka krevjande å skulle halde meisterskapen allereie i 2021.

Skepsisen handla om koronaviruset og dei utfordringane det har skapt. Malago varsla i eit TV-intervju at Det italienske skiforbundet ville be FIS om å utsetje VM frå februar 2021 til mars 2022.

Samtidig stadfesta Italias sportsminister Vincenzo Spadafora at han var informert om Rodas ønske, og at han sjølv støtta det fullt ut. Han kalla utsetjinga «en smertefull, men fornuftig beslutning».

– Viss vi har problem i oktober eller november, vil vi ikkje vere i stand til å arrangere VM i 2021, sa Malago.

I fråsegna på torsdag frå FIS heiter det at «FIS-familien nå har gått sammen» om å støtte det italienske forbundet, og at det har vore jobba aktivt for å finne ei løysing.

President Gian Franco Kasper uttrykkjer vidare stor grad av tilfredsheit over at arrangementet ikkje ser ut til å måtte flyttast på.

Italia har vore blant landa som er hardast ramma av koronautbrotet, spesielt nord i landet der vintersporten blir halden.

Saman med Milano skal Cortina d'Ampezzo òg vere vertskap for vinter-OL i 2026.

