Storskårar i norsk fotball døydde i båtulykke

Lindqvist mista livet i ei ulykke ved båthamna på Nes, sør for Tønsberg, natt til laurdag, melder Tønsbergs Blad. Han var ein kjend skikkelse i fotballmiljøet i Vestfold, og tidlegare sportssjef i Tønsbergs Blad og journalist i Østlands-Posten.

I slutten av mai vart Lindqvist kåra til tidenes toppskårar i det norske seriesystemet av Dagbladet.

Han skåra ifølgje Dagbladet 746 mål på 510 kampar i det norske seriesystemet gjennom sine 21 sesongar. Han spelte mellom anna for Flint og Eik, og var på prøvespel i Vålerenga etter å ha skåra 46 mål i sigrar og cup i 2001.

– Det er svært hyggjeleg å få vere med i dette ærefulle selskapet med likesinna målskårarar. Dei flest eg har spelt med eller under vil nok seie at eg er over gjennomsnittet oppteken av å skåre mål, sa Lindqvist til Dagbladet i samband med kåringa.

