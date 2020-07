Solskjær drog på etter ny siger: – Vi er fulle av sjølvtillit og kvalitet

sport

United har vore i kjempeform sidan ligaen starta opp igjen, og 3–0-triumfen på tysdag tyder at Solskjærs menn framleis ikkje har gitt frå seg poeng sidan 1–1 borte mot Tottenham 19. juni.

Eitt poeng der, tre poeng etter 3–0 over Sheffield United fem dagar seinare og 3–0 tysdag tyder sju av ni moglege poeng etter viruspausen og 52 poeng totalt i ligaen. Dei er berre tre poeng bak Leicester og to bak Chelsea, som begge speler onsdag.

I tillegg er laget vidare i FA-cupen. Då er det lov for Solskjær å dra på med godorda.

– Manchester United akkurat no er fulle av sjølvtillit og kvalitet. Eg veit at vi er eit veldig bra lag. Gutane speler veldig bra no, sa Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

– Det er alltid vanskeleg å spele mot Brighton, men vi pressa bra og starta kampen veldig bra (2–0 etter halvtimen), heldt nordmannen fram.

United møter Joshua Kings Bournemouth laurdag.

