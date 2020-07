Gjensyn med PSG for Elverum i Meisterligaen

sport

Elverum møtte òg PSG i gruppespelet i førre sesong. Det enda med to tap for østerdølane. Elverum enda til slutt sist i gruppa si med tre poeng.

I tillegg til PSG møter Elverum Vardar, Kielce, Porto, Szeged, Mesjkov Brest og Flensburg-Handewitt i gruppe A.

Tidlegare år har gruppespelet bestått av 28 lag fordelt på to grupper med åtte lag og to grupper med seks lag. For kommande sesong er turneringa slanka til 16 lag, som fordeler seg på to grupper.

I gruppespelet vil alle lag møte kvarandre to gonger. Dei to beste laga i kvar gruppe går direkte til kvartfinale, medan 3. til 6.-plass må i omspel om dei fire siste plassane.

I gruppe B møter Kiel og Sander Sagosen Barcelona, Veszprém, Kiel, Ålborg, Nantes, Motor Zaporozje, Celje og Zagreb.

Vipers møte Esbjerg

På kvinnesida skal Vipers Krisiansand møte mellom anna «norske» Esbjerg og Metz frå Frankrike. Metz vann Vipers hovudrundegruppe føre Esbjerg førre sesong.

For kvinnene er det nytt av året at dei 16 laga blir delte i to grupper i staden for fire.

Vipers møter forutan Metz og Esbjerg, Rostov-Don, Ferencvaros, Bucuresti, Bietigheim og Krim.

Gruppe B består av Györ, Valcea, Buducnost, Borussia Dortmund, CSKA, Brest, Odense og Podravka.

(©NPK)