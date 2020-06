Uefa klar for oppstart av Meisterligaen: – Ingen grunn til ein plan B

sport

Førre veke annonserte Portugals statsminister Antonio Costa at nokre smitteverntiltak mot koronaviruset blir innførte i og rundt hovudstaden Lisboa. Dette er for å hjelpe til med kontroll av potensielle nye utbrot.

Dei resterande åttedelsfinalane i Meisterligaen skal i utgangspunktet spelast 7. og 8. august i Lisboa.

– Vi håpar alt vil bli bra og at det vil vere mogleg å organisere turneringa i Portugal. For augneblinken er det ingen grunn til å førebu ein plan B, sa ein talsperson for Uefa til nyheitsbyrået AFP tysdag.

President i Uefa Aleksander Ceferin sa tidlegare denne månaden at dei følgjer situasjonen dag for dag og vil tilpasse seg om nødvendig.

Dei første kvartfinalane skal spelast 12. august. Finalen er fastsett til 23. august. Kampane blir truleg spelte utan publikum på Benficas stadion Estádio då Luz og Sportings stadion Estádio José Alvalade.

(©NPK)