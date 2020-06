Positiv nyheit for Liverpool: Afrikameisterskapen utsett til 2022

sport

Meisterskapen skulle eigentleg gå av stabelen januar 2021, men blir utsett i eitt år på grunn av koronapandemien.

Sjølv om fjorårets Afrikameisterskap vart spelt om sommaren i Egypt, skal den neste meisterskapen spelast om vinteren grunna det varme vêret i vertslandet Kamerun.

Det tyder at afrikanske spelarar i Premier League som ville delteke i meisterskapen, hadde gått glipp av fleire kampar halvvegs inn i ligasesongen.

Egyptiske Mohamed Salah og senegalesiske Sadio Mané har vore sentrale i Liverpools veg til toppen i Premier League, og det er gode nyheiter for Klopp at dei to no blir tilgjengelege heile den komande sesongen.

Viss både Egypt og Senegal hadde kvalifisert seg til meisterskapen, kunne stjernespelarane potensielt vore borte i seks veker.

Liverpool-vingane har til saman skåra 32 mål i årets sesong, og kan framleis notere seg fleire skåringar. Saman med Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang vann dei gullstøvelen i fjorårssesongen med 22 mål kvar.

Salah vart kåra til årets afrikanske spelar i 2017 og 2018, medan Mané stakk av med prisen i 2019.

