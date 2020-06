Pirinen ferdig i Tromsø

sport

Pirinen står med 29 kampar for klubben og har skåra to mål. Alle kampane kom førre sesong.

– TIL takkar Juha Pirinen for den jobben han har gjort for oss. Han er ein humørspreiar som kjem til å bli sakna i garderoben, skriv klubben på nettsida si.

28-åringen, som vart klar for Tromsø i januar 2019 frå HJK Helsingfors i heimlandet Finland, speler òg for det finske landslaget som er kvalifisert til EM for neste år. Han har 18 landskampar sidan debuten i januar 2016.

No skal finnen halde fram karrieren i slovakiske AS Trencin. Laget vart seriemeister i 2015.

(©NPK)