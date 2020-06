Lillestrøm presenterte dobbelsignering

sport

Det stadfestar klubben på nettsida si.

Amundsen gjer dermed comeback for dei gule og svarte. 27-åringen spelte 148 kampar for Lillestrøm mellom 2014 og 2018, då han bestemde seg for å dra ut på ei lengre reise. No har Amundsen signert på ein kontrakt ut 2020-sesongen.

– Det er herleg at det har gått i boks på kontraktssida og det formelle. Eg har vore med gutane på trening i nokre veker no og det er veldig godt å vere tilbake, seier Amundsen.

Sindre Mauritz-Hansen har òg sett penn på papir på ein avtale som varer ut komande sesong. 25-åringen melder overgang frå naboklubben Strømmen, der han skåra 17 mål på 25 kampar i førstedivisjon.

Spissen er tilfreds med å vere på plass på Åråsen.

– Eg er vand til å skåre på Strømmen stadion, og skal tilbake dit og gjere det same for LSK, seier Mauritz-Hansen, som også har fire eliteseriekampar for Stabæk.

(©NPK)