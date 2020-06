United-målvakt Henderson blir i Sheffield ut sesongen

sport

23-åringen skulle ha returnert til dei raude djevlane 30. juni, men blir på Bramall Lane til sesongen i år er ferdig, skriv Manchester United på nettsida si.

Henderson har storspelt for Sheffield United i år.

Briten har spelt alle kampar utanom to, og halde buret reint heile 11 gonger – nest flest i ligaen bak Liverpools Alisson Becker med 12. Dei to kampane målvakta måtte sjå frå sidelinja var mot nettopp Manchester United. Utlånspremissane hindra han i å få spele mot klubben han er lånt ut frå.

Skryt av Solskjær

For drygt ei veke sidan rosa Solskjær Henderson for prestasjonane i Sheffield.

– Dean har hatt ein fantastisk sesong, akkurat som den førre i Sheffield United. Lånet har fungert slik vi ville, sa den norske manageren og la til:

– For meg har dei to åra vore fantastiske for utviklinga hans. Han har spelt med og mot menn. Som statistikken viser har redningane hans gitt poeng. Ein dag vil han bli nummer éin både for Manchester United og England, og det er opp til han å utvikle seg.

Når Henderson returnerer i spelarstallen til nordmannen, hamnar han nok i andrerekke bak Manchester Uniteds nummer 1, David de Gea. Kontrakten til spanjolen spring til sommaren 2025.

Dei Gea skal vere den best betalte i verda i posisjonen sin, med ei årslønn på rundt 200 millionar kroner.

