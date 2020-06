Stjørdals-Blink blir første norske toppklubb med nytt miljøvennleg kunstgras

sport

Når den nyopprykte 1. divisjonsklubben tek imot Ranheim til seriestart 3. juli skjer det på eit underlag som er den første miljøvennlege kunstgrasbanen i Norsk toppfotball.

Ifølgje Trønder-avisa er det nye kunstgraset på Sandskogan Stadion det nyaste fjerde generasjon kunstgras, og einaste fjerde generasjonsanlegg i verda som er godkjend av Fifa både for topp og breidde.

Stjørdals-Blink-kaptein, Vegard Fiske seier til Unisport at ein ikkje vil merke forskjell på det nye underlaget samanlikna med andre kunstgrasbanar i Noreg.

– Det kjennest ut som ein veldig god kunstgrasbane, rett og slett. Merkar ikkje noko forskjell på fyll eller noko, så det er godt å kjenne på.

Det som skil dekket på Sandskogan frå andre kunstgrasbanar, er at granulatet er bytt ut med sand med belegg av polymer.

Det er to fiber og graset er sydd matrix, som betyr at det er like mange fiber i alle retningar. Graset er laga av svært miljøvennlege produkt, der testar viser at svinnet til kunstgrasmatta er svært lite samanlikna med andre variantar av kunstgras. Det er 0 prosent gummi i innfyllet, skriv Trønder-avisa.

Det nye Sandskogan stadion har vorte bygde i rekordfart. Det er berre ni veker sidan første spade vart sett i jorda. No står eit heilt nytt anlegg med 960 sitteplassar klart.

(©NPK)