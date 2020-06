Kristian Oma blir ny sportssjef i Nent

sport

Nent er eit svensk medieselskap som står bak Viasat og Viaplays TV-innhald i Noreg. Selskapet har Premier League-rettane i seks år frå 2022, i tillegg til tysk Bundesliga og verdscup i alpint og nordiske greiner frå 2021.

Oma blir sportssjef i den norske avdelinga av selskapet, og vil tiltre seinast 1. oktober, melder Kampanje. Han har tidlegare vore sportsanker i Eurosport og reporter i TV 2-sporten.

– Eg håpar at eg skal ha vore innom variantar av alt det eg skal gjennom dei neste åra gjennom jobbane og ansvaret eg har hatt. Får ein ei sånn moglegheit som dette, så skylder ein seg sjølv å berre gripe henne, seier Oma.

– Vi har, og vil få fleire av dei mest ettertrakta rettane for norske sjåarar som Premier League, handballmeisterskap, vintersport og tysk fotball, for å nemne noko. Eg ser fram til å vere ein del av ei fantastisk reise i sportsverda for Nent Group, seier han.

Den mellombelse Nent-sportssjefen i Noreg, Cecilia Gave, vil ifølgje Kampanje halde fram i ei ny rolle i selskapet.

(©NPK)