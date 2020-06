Koronakrise i FA: Kuttar 124 stillingar og tap på 3 milliardar

sport

FA hadde ikkje gode nyheiter å kome med då forbunden måndag offentleggjorde korleis koronaviruset påverkar fotballøkonomien i England.

Ifølgje BBC reknar forbunden med å lide eit økonomisk tap på 300 millionar pund (3,5 milliardar kroner) på grunn av koronaviruset.

For å få budsjetta til å gå rundt kuttar forbundet 124 stillingar. Ifølgje The Telegraph skal seniorlandslaga både på herre- og kvinnesida sparast for kutta, men mindre avdelingar, som futsal, ligg an til å bli hardt råka.

82 tilsette mistar jobben, medan 42 stillingar som står ledige, ikkje kjem til å bli fylte.

– Det ser kanskje ut som om fotballen har stått av stormen sidan toppfotballen for menn er i gang att. Men dessverre har dei siste månadene råka FA hardt, og vi har tapt ein betydeleg sum pengar vi ikkje får att. Vi ventar òg at den framtidige inntektsstraumen vår blir råka, seier administrerande direktør Mark Bullingham.

