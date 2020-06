Solskjær pepra med Liverpool-spørsmål

sport

Manchester United speler kvartfinale mot Norwich i FA-cupen laurdag, og Solskjær stilte som vanleg til pressekonferanse dagen før kamp.

Den starta med det eine spørsmålet etter det andre om Uniteds erkerival Liverpool, som torsdag vart seriemeister for første gong på 30 år.

– Alle lag som vinn Premier League, fortener det. Og dei fortener heider. Det er ein vanskeleg liga å vinne, så bra jobba av Jürgen (Klopp) og spelarane hans, sa Solskjær om laget han heldt med som gut, men lærte å hate som United-spelar.

– Når du ser eit anna lag løfte trofeet, gjer det vondt. Alle i United ønskjer å vinne, og det er utfordringa vår framover.

Vil ikkje vente like lenge

Vidare fekk Uniteds norske manager spørsmål om kor langt han føler at laget er bak Liverpool per dags dato.

– Eg synest ikkje det er rett å snakke om kor langt bak vi er. Vi må gjere det betre, vi må kome oss inn i Meisterligaen og byrje å kjempe om titlar. Stabiliteten dei (Liverpool) har vist, det er utfordringa vår. På vårt beste er vi veldig gode, og vi må kunne vere det kvar dag og levere gode prestasjonar igjen og igjen, sa Solskjær.

Han fryktar ikkje at Liverpool skal bli like dominerande som det United var under managerlegenda Alex Ferguson.

– Den tittelrekkja vi vann under sir Alex, den trur eg ikkje det blir enkel for nokon å kopiere. Han var ein meister i å halde laget på toppen. For vår del handlar det om ikkje å la det gå til dømes 26 år til vi vinn tittelen igjen. Og vi skal gjere alt vi kan for å klare det.

FA-cupen ein nøkkel?

Eit steg på vegen mot ein første Solskjær-tittel som United-sjef er FA-cupkvartfinalen på laurdag på bortebane. Nordmannen varslar rotasjonar i laget i ein hektisk kampperiode.

– Det blir nokre endringar. Slik må eg gjere det. Vi skal prøve å gjere gode prestasjonar samtidig som vi tek omsyn til helsa til spelarane.

Det er liten tvil om at ein tittel hadde vore viktig for prosjektet Solskjær prøver å lykkast med på Old Trafford.

– FA-cupen er ei fantastisk turnering. Det er eit fantastisk trofé å løfte. Å vinne ein første tittel ville vore fantastisk, og forhåpentleg ein katalysator til fleire.

(©NPK)