Millionstøtte til fotballen: – Vi er glade og fornøgde

– Vi er veldig glade og fornøgde med dette. Vi er glade for at kulturministeren (Abid Raja, Venstre) lytta til oss, seier Leif Øverland i Norsk Toppfotball til NTB.

Han er administrerande direktør for interesseorganisasjon som består av fotballklubbane som speler i Eliteserien og 1. divisjon. Der har viruspandemien slått knallhardt ut økonomisk. Fredag kom ei god nyheit for Øverland.

Klubbane kan få støtte for bortfall av billettinntekter og andre inntekter i samband med kampar på opp til 70 prosent av 2019-omsetninga. Det betyr mange millionar kroner til saman.

Også frivillige organisasjonar får betre moglegheiter til kompensasjon ved at tapte inntekter frå eksempelvis loppemarknader, utleige, billettinntekter frå akvarium, idrettsanlegg og museum no òg blir dekte opp mot 70 prosent.

Medium som søker kompensasjon, må ha hatt minst 15 prosents omsetningsfall og vil no kunne få dekt inntil 60 prosent av omsetningsfallet, oppover avgrensa til 15 millionar kroner. Frå før var kravet for nasjonale medium på 20 prosent omsetningsfall.

– Eg er glad for at vi utvidar ordningane som ligg under ansvarsområdet mitt. Koronapandemien har vore krevjande for kulturnæringa, det frivillige og idretten, og målet mitt har vore å føre sektoren gjennom krisa. Etter ein tett dialog med bransjane er eg fornøgd med å kunne presentere utvida og målretta ordningar, seier Raja.

Endringane i ordningane føreset godkjenning frå ESA – EFTAs overvakingsorgan.

