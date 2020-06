Svensk brytar utestengd i fire år for doping

sport

– Dommen blir anka, seier Franssons ombod, fysikaren Mats Larsson.

Fire års utestenging er den strengaste straffa i lova for ein utøvar som har testa positivt for første gong.

– Vi har fire veker på oss til å anke til riksidrettsnemnda. Eg hadde ingen store voner til at dopingnemnda ville setje seg inn i det eg har skrive, og det har dei openbert ikkje gjort. Det blir ikkje diskutert i det heile. Eg kunne ha skrive denne dommen i søvne, seier Larsson.

Han seier at det ikkje er utenkjeleg at denne saka til slutt vil hamne opp i Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) i Lausanne.

Jenny Fransson testa positivt på det anabole steroidet metyltestosteron i januar. B-prøva var òg positiv. I mellomtida er ho kasta ut av Sveriges OL-tropp, og ho er stroken frå listene i EM som vart arrangert i Roma.

– Akkurat no kjennest det som om eg står heilt åleine og har vorte slengt som mat til haiar, skreiv ho på Instagram den gongen.

Fransson meiner seg utsett for sabotasje, og ho hevda at nokon har putta ulovlege preparat i vassflaska hennar.

Den teorien gjekk ho seinare bort frå.

I tillegg til OL-bronse i 2016 står ho òg med eit VM-gull frå 2012.

Mats Larsson seier at han torsdag berre har hatt kontakt med Jenny Fransson på sms.

– Dette er slitsamt for henne. Ho mistar all støtte. Ho har det ikkje bra.

