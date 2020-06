Skissa for nytt toppidrettssenter lagt fram – kan stå klart om tre år

sport

Det nye senteret på Sognsvann vil bli på 11.600 kvadratmeter og omfatte nye utandørsanlegg.

– Får vi finansieringa på plass, kan senteret stå ferdig i 2023, seier toppidrettssjef Tore Øvrebø i ei pressemelding.

Ifølgje toppidrettssjefen vil sjølve senteret koste omtrent 460 til 525 millionar kroner. I fjor løyvde regjeringa tre millionar kroner til arbeidet.

– Vi har fått positive signal frå Kulturdepartementet og ikkje minst Noregs idrettshøgskule, som er både samarbeidspartnar og tomteeigar. Nokre særforbund som ønskte seg store spesialflater kan bli litt skuffa, men det vi kan seie, er at senteret vil gi betydeleg større moglegheiter enn dagens senter gir, seier Øvrebø.

I august skal styret i Norges idrettsforbund (NIF) behandle planane som no er lagt fram. Innan då håpar NIF på at Noregs idrettshøgskule har gitt tommel opp til planane.

– Skal vi klare å utvikle oss som toppidrettsnasjon, må vi leggje til rette for at dei beste kvinnene og mennene våre skal lukkast i nettopp det. Noregs olympiske komité og Noregs paralympiske komité, som er ein svært viktig del av heile organisasjonen vår, fortener eit nytt, nasjonalt toppidrettssenter slik at dei kan lukkast med arbeidet sitt, seier idrettspresident Berit Kjøll

Bakgrunnen for det nye senteret er at kapasiteten på Olympiatoppen er sprengd. Avgjerda om å greie ut bygging av eit nytt senter vart fatta av idrettsstyret våren 2019.

