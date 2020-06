Sjakk-Carlsen er best i verda i populært fotballspel

sport

Nordmannen har for lengst vakt internasjonal oppsikt med solide plasseringar i det verdskjende fotballspelet, og no toppar han altså tabellen med laget sitt «MCT 50% mgfl.bass».

Carlsen kommenterer sjølv 1.-plassen på følgjande måte via Twitter-kontoen sin:

– Det er forbannet hardt arbeid å holde denne bioen oppdatert.

I den pågåande Fantasy-runden har Carlsens lag samla 88 poeng, og sjakkeinaren toppar med 2.063 poeng i samandraget.

Det skal seiast at det er teoretisk mogleg for at han kan bli vippa ned frå 1.-plassen gjennom torsdagens Premier League-kampar. Men Carlsen er ikkje i tvil om at han skal gå for sigeren.

– Eg er «superhypa» for resten av sesongen. Eg skal vinne heile greia. Og eg kjem nok til å ta dei sjansane som må til for å ha moglegheita til det, sa han i eit intervju med Unibet før runden.

(©NPK)