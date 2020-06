Magnus Carlsen utklassa Caruana første dag av Chess Master-kvartfinalen

sport

Carlsen brukte halvannan time på å vinne begge dei to første hurtigsjakkpartia. Då trong han berre ein remis for å ta leiinga 1–0 i best av tre kampar. Han låg lenge an til å vinne det partiet òg, men nøgde seg med remis etter 52 trekk.

Han hadde spelt ferdig i god tid før avspark i dagens engelske fotballkampar. Carlsen overtok onsdag leiinga i managerspelet Fantasy Premier League, der han har over 7,5 millionar spelarar bak seg.

Carlsen hadde kvite brikker i det første partiet og skaffa seg med godt spel eit stadig større overtak som Caruana ikkje makta å utlikne. Etter 48 trekk gav amerikanaren opp.

Også i det neste partiet med svarte brikker spelte verdsmeisteren seg til eit stadig klarare overtak. Caruana brukte mykje tid på å finne ein veg ut av uføret, og Carlsen hadde òg eit stort overtak på klokka då Caruana gav opp etter 64 trekk.

Med remis i tredje parti var kampen over. Kvartfinalane blir avvikla i best av tre kampar, og laurdag speler Carlsen for semifinaleplass.

(©NPK)