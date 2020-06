Iver Fossum får tribunestøtte i cupfinalen

sport

Kampen om den første tittelen i dansk fotball denne sesongen blir ein del av eit testforsøk der over 500 tilskodarar får lov til å sjå kampen frå tribuneplass.

Det opplyser det danske kulturdepartementet og Danmarks fotballforbund (DBU) torsdag.

– Pokalfinalen er og blir ei feiring av dansk fotball. Derfor er det godt at klubbane, spelarane og fansen i desse koronatidene får oppleve kampane saman, seier DBU-direktør Jakob Jensen.

Aalborgs Iver Fossum har tidlegare ikkje lagt skjul på at han føretrekkjer å spele med fansen i ryggen.

– Det er ikkje det same å spele utan tilskodarar. Det hjelper nokre ekstra prosent på prestasjonane med folk på tribunen, sa nordmannen til NTB etter cupsemifinalen mot AFG for dryge to veker sidan.

Inge André Olsen er sportsdirektør i Aalborg-klubben. Han kom frå same stilling i Stabæk.

I helga var 3000 tilskodarar til stades på hovudstadsoppgjeret mellom Brøndby og Ståle Solbakkens FC København.

(©NPK)