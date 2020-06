Fifa med koronakrisepakke på 14,5 milliardar kroner

sport

Fifa-rådet vedtok samrøystes å godkjenne forbundets Covid-19-hjelpeplan, som er utarbeidd av administrasjonen i nært samarbeid med representantar frå dei regionale forbunda. Målet er å bidra med økonomisk støtte til medlemsforbunda dels gjennom løyvingar og dels gjennom rentefrie lån.

Pengane skal brukast til å motverke dei økonomiske skadeverknadene av viruspandemien, og i retningslinjene er det lagt inn pålegg om at ein betydeleg del av pengane skal brukast på fotball for kvinner.

Skauv på VM-trekning

Under rådsmøtet, som vart gjennomført som videomøte, vart det òg gjort fleire endringar i terminlista for landskampar. Mellom anna vart det interkontinentale omspelet i VM-kvalifiseringa utsett frå mars til juni 2022, noko som fører til at trekninga for sluttspelet i Qatar må utsetjast frå april til juni same år.

Bakgrunnen er at VM-kvalifiseringa for Sør-Amerika og Asia er forseinka av pandemien.

Fifa-rådet utsette landskampperiodane i september i år for Asia, Afrika, Concacaf og Oseania, men ikkje for Europa og Sør-Amerika.

Plass til omspel

Landskampperiodane i oktober og november vart for Europas del utvida slik at det kan spelast tre kampar i staden for to. Slik skal nasjonsligaomspelet om EM-plassar blir avvikla utan å gå ut over dei planlagde nasjonsligakampane. Noreg skal møte Serbia i semifinale i oktober og spele eventuell finale om EM-plass i november.

For Asia, Afrika, Concacaf og Oseania vart landslagsvindauget i juni 2021 utvida med ei heil veke slik at det kan spelast fire kampar i staden for to.

