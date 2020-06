RBK-Helland: – Svært overtydd om at vi har det beste laget

sport

Helland luftar tankane sine rundt situasjonen i trønderklubben i eit intervju på nettsidene til eigen klubb.

– Eg er svært overtydd om at vi har det beste laget, det meiner eg framleis. Det handlar om å roe seg ned, slappe av og ikkje vere så engsteleg, seier 30-åringen.

Han er venta å vere tilbake på banen torsdag etter at Molde-kampen gjekk fløyten som følgje av ein støl legg.

Vil ha meir ro

RBK står med eitt poeng etter to serierundar. Sist laurdag vart det 0–1-tap i storkampen mot Molde. Det auka presset på trenar Eirik Horneland og mannskapet hans. Etter to kampar har sigersvande Rosenborg framleis til gode å skåre.

Helland skriv ut denne resepten for å få større fart på poengfangsten:

– Vi må ha endå meir ro i måten vi skal kome oss framover på, vi treng ikkje å skåre tre–fire sekund etter å ha vunne ballen. Det handlar om å halde ballen sentralt og få spelt der, det har vi meir enn nok evner til. Eg trur det skal bli bra, seier han.

Det er ikkje første gong at Helland og lagkameratane startar serien beskjedent. Både i 2018 og for eitt år sidan stod RBK med same talet på poeng som no etter to serierundar.

Sjeldan vare

Motstandaren på torsdag Bodø/Glimt har innleidd formidabelt og toppar tabellen etter to serierundar. Førre runde vart Haugesund sabla ned med 6–1.

På nettsidene sine skriv Glimt at klubben ikkje har reist til Trondheim som serieleiar sidan 27. juni i 1993. Det er altså nesten heilt nøyaktig 27 år sidan. Den gongen var fleire av dagens Glimt-profilar ikkje fødde.

Oppgjeret i 1993 enda elles 2–2, og RBK vart til slutt seriemeister føre Glimt.

