Personane bak omstridt flybanner i Premier League identifisert

sport

Det stadfestar Burnleys administrerande direktør Neil Hart overfor Sky Sports.

– Vi meiner å vite kven som er dei ansvarlege, og dei vil bli utestengde på livstid, seier han.

Kampen for å kjempe mot rasisme i idretten har fått stor merksemd òg i Premier League den siste tida. Måndag gjekk spelarane i både Burnley og Manchester City ned på kne før kampstart for å markere si støtte, samtidig som draktene var påført skrifta «Black Lives Matter».

Ikkje lenge etter antirasisme-markeringa kunne eit småfly sjåast over arenaen i Manchester. Bak hang eit banner med påskrifta «White Lives Matter Burnley». Det skapte raskt reaksjonar, og allereie i pausen rykte Burnley ut på eigne nettsider med ei skarp fordømming av flystuntet.

– Då eg såg banneret passere over arenaen frå direktørtribunen, vart eg forferda. Det er orda eg vil bruke. Eg vart skamfull over å sjå noko bli drege over Etihad på den måten, seier administrerande direktør Hart til Sky Sports.

(©NPK)