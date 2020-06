Luiz fekk ny kontrakt med Arsenal

sport

Arsenal stadfestar onsdag på nettsidene sine at den 33 år gamle forsvarsveteranen har fått ein eittårskontrakt.

To andre forsvarsspelarar, Pablo Mari og Cédric Soares, har på si side skrive under det som blir omtala som langtidskontraktar med London-klubben. I tillegg er låneavtalen med Real Madrid for midtbanespelar Dani Ceballos forlengd ut inneverande sesong.

– Eg er verkeleg glad for at vi har med alle desse spelarane i stallen for framtida. Dei har heile tida vore ein del av den planen eg og Mikel (Arteta) har utarbeidd, seier Arsenals tekniske direktør Edu.

Han er vidare tydeleg på at det var viktig å få David Luiz med vidare, sjølv om brasilianaren har fått kritikk.

– David er ein veldig viktig spelar for oss. Han har spelt dei fleste kampane våre denne sesongen og har vore viktig for laget. Pasningane hans og kommunikasjonsevna hans med resten av laget. Han hjelper alle, seier Edu.

Luiz var involvert i begge baklengsmåla og vart utvist då Arsenal rauk 0–3 for Manchester City i første kamp etter Premier League-restarten.

