Endå ein landslagsspelar klar for Rosenborg

Det skriv Rosenborgs kvinnelag på nettstaden sin. Overgangen blir klar tre veker etter at ein annan landslagslagsspelar, Wolfsburg-proffen Kristine Minde, skreiv under for trondheimsklubben frå 1. august.

– Det er ein veldig god spiss vi har henta, ein spelar som alltid har skåra mål for laga ho har spelt for. Det er veldig spennande å få ein slik kvalitetsspelar inn i troppen, seier Rosenborg-trenar Steinar Lein.

– Lisa-Marie er som Kristine Minde, ein erfaren spelar som har den erfaringa fleire i dagens tropp manglar, legg han til.

Utland har lagt bak seg éin sesong i Reading, og ho har tidlegare spelt for Rosengård, Røa, Trondheims-Ørn og Amazon Grimstad.

Rosenborg serieopnar heime mot LSK Kvinner 3. juli.

