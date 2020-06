Breiddefotballen fortvilar – stiller klare krav til regjeringa

sport

Onsdag opna regjeringa for at kamp- og konkurranseaktivitet for barn og unge i idretten kan takast opp att frå 1. august. For breiddeidretten kom det likevel ingen nye og positive avklaringar.

Framleis er det uvisst når klubbane i lågare divisjonar kan bu seg på å starte sesongen sin. Det reagerer Divisjonsforeningen, som mellom anna representerer klubbane i 3.-divisjon for menn, sterkt på.

– Vi hadde jo venta at det skulle opnast opp for heile breidda. Når det ikkje skjer, går det på kostnad av dei 50.000 spelarane som no ikkje har noko tilbod. Å forklare det overfor dei er ikkje lett, seier styreleiar Kari Lindevik til NTB.

Fryktar september-oppstart

Nett no finst det ein plan om å starte sesongen for 3.-divisjonsklubbane 8. august. Det er for lengst vedteke at det skal spelast berre enkel serie.

Regjeringa har samtidig sagt at breiddeidretten tidlegast vil få klarsignal til å drive kamp- og konkurranseaktivitet 1. september. Står det fast, må ein ny plan meislast ut. I så fall kan det bli vrie å kome i mål med 2020-sesongen.

Lindevik i Divisjonsforeningen vil ikkje gi opp noka smertegrense for når det eventuelt blir umogleg å spele enkel serie i 3.-divisjon, men dryger det med oppstart til september, blir det vrie.

– Vi har ikkje sett nokon endeleg dato, men då er det klart at ting byrjar å bli vanskeleg når vi snakkar om klubbar med spelarar som er i jobb eller studerer. Det var derfor vi sett enkel serie i 3.-divisjon i utgangspunktet, for at ein skulle sleppe midtvekekampar, seier ho.

– Fryktar du at det no ikkje blir oppstart før i september?

– Frykta snik seg innpå, men vi kan ikkje gi opp.

Frustrasjon

Etter avgjerda på onsdag frå regjeringa om å opne for fullt for barne- og ungdomsidrett frå 1. august, sende Lindevik og kollegaene i styret i Divisjonsforeningen eit ope brev til statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H) og kulturminister Abid Raja (V).

Der blir frustrasjonen rundt situasjonen lufta. Konkret blir det bede om at det blir gitt klarsignal for fullkontakttreningar frå 1. juli, og at serien startar som planlagt 8. august.

Lindevik seier mange klubbar har teke kontakt den siste tida.

– Det er veldig mange som er fortvila, og det skjønar eg veldig godt, seier ho.

Regjeringa har heile tida vore tydeleg på at idretten, i likskap med resten av samfunnet, må gjenopnast gradvis og kontrollert.

– Det å opne breiddefotballen for fullt, med kampar og turneringar, medfører òg reiseaktivitet. At ein står i kiosk-kø, og at ein er samla fleire i publikum. No har vi òg ei grense på 200 personar per arrangement. Alt dette vil til saman auke kontaktfrekvensen ganske mykje, og det er det som er problemet. Ikkje taklingar og kontakt på fotballbanen, sa assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2 tysdag.

Kulturminister Abid Raja sa tysdag at han til liks med mange er utolmodig på vegner av idretten, men at «reguleringane til helsestyresmaktene set avgrensingar for aktivitet».

(©NPK)