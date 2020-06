Mourinho: – Det er ikkje Harry Kane, det er helten Kane

sport

Kane har vore skadd sidan januar, men gjorde comeback mot Manchester United sist fredag. Etter å ha vorte registrert med berre 36 ballberøringar på 90 minutt vanka det kritikk frå fleire fotballekspertar.

Tidlegare Arsenal-spelar Paul Merson gav mellom anna uttrykk for at måten Mourinho ønskjer å spele fotball på, vil gjere det vrie for Kane å skåre 25–30 mål på ein sesong.

Med til historia høyrer det at Kane stod med sju fulltreffarar på dei siste ti kampane under Mourinho før han vart skadd.

Då Tottenhams portugisiske trenarprofil møtte pressa tysdag, tok han klubbens fremste målskårar kraftig i forsvar.

– Harry Kane har spelt éin kamp etter seks månaders pause. Eg veit at dersom han skårar to mål, stoppar snakket, sa portugisaren, og heldt fram:

– For meg er det ikkje Harry Kane, det er helten Kane, fordi dette er ein kar som har gjennomgått ein stor operasjon, har fått rehabiliteringa påverka av virusstenging, og deretter hatt normal trening i berre nokre veker. For meg er han helten Kane.

Mourinho avviste i same slengen at Kane er til sals.

– Harry Kane er vår. Harry Kane er ikkje til sals. Harry Kane er Tottenham. Harry Kane blir, sa Tottenham-manageren bestemt.

Onsdag møter London-klubben byrival West Ham på heimebane.

(©NPK)