sport

Mørk underskreiv ein avtale med Vipers måndag. Ho har dei siste sesongane vore under kontrakt med Györ og CSM Bucureşti (sidan i fjor haust). I Romania spelte ho ingen obligatoriske kampar på grunn av skade.

Vipers hamna på seedingsnivå to. Inndelinga av laga gjer at den norske klubben kan trekkjast mot Györ og CSM Bucureşti. Gruppespelet i meisterligaen blir avgjort i to grupper a åtte lag med dobbelt serie.

Mørk har vunne Champions League fire gonger, tre med Györ og ein med Larvik.

(©NPK)