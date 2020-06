Ligavedtaket: Aleesami degradert til nivå to

sport

Generalforsamlinga i LFP bekrefta med stort fleirtal (74,5 prosent av stemmene) oppmodinga frå styret om å ha 20 klubbar også neste sesong. Aleesami (Amiens) og Gabrielsen (Toulouse) må dermed innstille seg på eit liv på nivå to.

Dei to klubbane vart dømde til nedrykk då sesongen i april vart avslutta heile ti serierundar før slutt. Virustiltaket til franske styresmakter gav ikkje håp om å fullføre sesongen, og dei to laga som låg sist vart degraderte.

Klubbane gjekk til retten og vann i første omgang fram. Ligaen (LFP) og fotballforbundet vart oppfordra til å sjå på moglegheita for å utvide Ligue 1 til 22 lag. Styret i LFP behandla saka sist fredag og gjekk med 23 mot to stemmer inn for å fortsetje med 20 lag. Avgjerda vart grunngitt med omsyn til helsa til spelarane, problem med å få terminlista til å gå opp og allereie inngåtte TV-avtalar.

Styrevedtaket vart bekrefta av LFPs generalforsamling. Fredag blir det venta at Frankrikes fotballforbunds generalforsamling gjer det same, men saka er likevel ikkje lagd død. Amiens har varsla nye rundar i rettssystemet.

– Den juridiske føljetongen om den merkelegaste sesongen nokosinne i fransk fotball er langt frå over, skriv sportsavisa L'Equipe.

(©NPK)