Kjøll vil ha meir besøk på tribunane – åtvarar klubbane mot å vere for oppfinnsame

Det er no lov med 200 personar på arrangement, og i toppfotballen er det opna for same tal tilskodarar på tribunane.

Stadig fleire tek til orde for at det bør vere mogleg å få inn langt fleire utan at smitterisikoen blir auka vesentleg.

I dansk fotball blir det opna for opp til 3000 tilskodarar med det første.

– Norges idrettsforbund jobbar med ein plan for korleis vi kan utvide tilskodartalet der dette kan gjennomførast på ein smittevernforsvarleg måte. Vi ser fram til å presentere denne planen for styresmaktene, seier Kjøll til NTB.

– Dette handlar ikkje berre om organisering av publikum på ein idrettsarena, men òg om logistikksituasjonen, transport og tiltak for å unngå folkesamlingar på vegen til og frå eit idrettsarrangement. Det er viktig at norsk idrett her held seg til gjeldande smittevernavgjerder og ikkje finn kreative løysingar som utfordrar intensjonen til forskrifta som regulerer omfanget av publikumssamlingar i samband med idrettsarrangement, føyer ho til.

