Fotballen ber om kamp-ja også for breidda

sport

– Vi er glade for at barne- og ungdomsfotballen får starte opp med kampar frå 1. august, men det er veldig viktig òg å få i gang breiddefotballen for vaksne, seier elitedirektør Lise Klaveness i NFF i samband med framlegging av ein ny evalueringsrapport for den såkalla toppfotballpiloten.

I etterkant av meldinga om framflytta oppstart for kamp- og konkurranseaktivitet i barne- og ungdomsidretten var det mange som reagerte i sosiale medium og på andre plattformer.

Det gjeldande regelverket seier at alle som er 19 år eller yngre, kan spele kampar frå 1. august. Dei som er 20 år eller eldre, må vente til 1. september.

– Vi håpar og trur at regjeringa lyttar til alle fortvila idrettsstemmer som har venta tolmodig og som no tek ordet. Klubbane er klare til å gjennomføre normale fotballtreningar og kampar innanfor fornuftige og forsvarlege rammer, seier Klaveness.

Neste steg

I fotballen er det gitt grønt lys for kampaktivitet på dei tre øvste liganivåa for menn og dei to øvste nivåa for kvinner. Neste steg i NFFs fotballpilot er altså at alle frå nivå tre for kvinner, fire for menn og nedover kjem i gang med sesongane sine.

– No har vi vore i gang med toppfotballpiloten i 6 veker, og med få og små unntak har laga vist ein fantastisk disiplin og etterleving av strenge smittevernreglar heile vegen. Norske toppklubbar og spelarar har gått føre i ein situasjon der heile samfunnet var nedstengt, og det å halde seg innanfor protokollane har vore ressurskrevande på alle måtar, seier Klaveness og fortset:

– Heldigvis er vi no over i annan fase der dei strengaste reglane er noko justerte på grunn av ein betra smittesituasjon. Evalueringa viser igjen at protokollane og systemet for etterleving fungerer etter hensikta, og at vi framleis kan vise til god smittekontroll.

Samtidig påpeikar fotballpresident Terje Svendsen at NFF er heilt i sluttfasen med å utarbeide protokollar for gjenopning av breiddefotballen.

– Norsk fotball har teke ansvar for smittevern heile vegen, og vi har apparatet og motivasjonen i klubbane som skal til for å følgje protokollane lojalt i samband med kampar og treningar òg i vaksenfotballen, seier Svendsen i ei pressemelding.

Vil ha 500 tilskodarar

Klaveness understrekar at NFFs dialog med styresmaktene har vore god og konstruktiv heile vegen, men kallar det ein «kalddusj» at det førre veke vart kjent at regjeringa vil vente til september med å opne for trening og kamp i breiddefotballen.

Forbundet ber om løyve til at alle i norsk fotball kan trene innan 1. juli, og at det samtidig blir opna for mindre fotballturneringar for barn og unge.

Samtidig ønskjer dei opning for opptil 500 tilskodarar på idrettsarrangement frå neste veke.

Frå 1. august ber NFF om løyve for seriespel for alle lag i norsk fotball, og dessutan å få teste eit endå høgare tilskodartal enn 500 personar i tre toppkampar.

(©NPK)