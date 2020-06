Nascar undersøkjer funn av renneløkke hos Bubba Wallace

sport

Ei renneløkke vart funnen hengande i Wallaces depot i samband med eit løp i Alabama søndag, og Nascar ser det som ei rasistisk handling. Hendinga skjer mindre enn to veker etter at Wallace fekk heile Nascar-leiinga med seg på å bannlyse sørstatsflagget frå alle løpa sine og andre arrangement.

– Vi er sinte og opprørte og kan ikkje understreke tydeleg nok kor alvorleg vi tek ei slik avskyeleg handling, skriv Nascar i ei offentleg fråsegn etter funnet av renneløkka.

– Vi har sagt utvitydig at det ikkje er rom for rasisme i Nascar, og dette berre styrkar avgjerda vår om å gjere sporten open og velkommen for alle, står det vidare.

Wallace kommenterer hendinga på Twitter ved å seie at han er trist over den rasistiske handlinga mot han, som også minner han om at det framleis er ein lang veg å gå når det gjeld å kjempe mot rasisme.

– Som mora mi fortalde meg i dag: Dei prøver berre å skremme deg. Dette vil ikkje knekke meg, eg vil ikkje gi etter eller trekkje meg. Eg vil framleis stå stolt fram for det eg står for.

Løpet i Talladega i Alabama søndag var den første konkurransen i Nascar som er open for ordinært publikum sidan forbodet mot å bruke sørstatsflagget vart fatta. Om lag 5.000 tilskodarar var til stades.

