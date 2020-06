Merseysidederbyet sette britisk fjernsynsrekord

sport

I gjennomsnitt følgde fem millionar menneske kampen på Sky-kanalane. Å sjå kampen på fjernsyn var den einaste moglegheita. Koronapandemien gjorde at det ikkje var tillate med tilskodarar på kampen, og faren for smitte gjorde at det heller ikkje var mogleg å sjå kampen saman med venner. I England er det heller ikkje opna for å sjå kampane på pub enno.

På det meste var det 5,5 millionar som var innom for å sjå kampen på fjernsyn, samtidig. Dei fekk oppleve at Liverpool tok med seg eitt poeng, og at dei dermed har 23 poeng ned til Manchester City før sistnemnde møter Burnley heime måndag kveld.

Den tidlegare Premier League-rekorden for fjernsynssjåing stammar frå 2012. 4,4 millionar fekk då med seg at Manchester City slo Manchester United 1–0.

