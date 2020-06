Horneland leier RBK mot Glimt – ordknapp etter styremøte

sport

– Eirik trena laget i dag og leier laget mot Bodø Glimt, sa dagleg leiar i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, til NTB måndag ettermiddag.

Nokre timar seinare var det styremøte i trønderklubben. Der deltok Horneland. Etterpå hadde trenaren lite å kunngjere.

– Eg har vel snakka nok med dykk i dag, sa ein ordknapp Horneland til TV 2. Samtidig gav han møtet merkelappen «veldig bra».

Til Adresseavisen sa Horneland tidlegare måndag at han innkalla seg sjølv til eit møte med Rosenborgs styreleiar Ivar Koteng søndag – dagen etter 0-1-tapet mot Molde.

Rosenborg står med eitt poeng frå to seriekampar, og torsdag ventar serieleiar Glimt i det som kan bli ein særs tøff kamp.

– Eg har ansvaret for at Rosenborg leverer gode sportslege prestasjonar, og når dei ikkje kjem, må eg selje tankane og ideane mine vidare til Ivar om kvar vegen går vidare og kva vi må gjere for å komme oss vidare. Det har eg gjort både til styre og administrasjon, sa Horneland til Adresseavisen.

Han stadfesta samtidig at han leier laget mot Glimt torsdag. Men Rosenborg har ikkje god tid til å snu den svake trenden.

– Vi er inne i ein god prosess for å sjå korleis Rosenborg skal bli sterkare hurtigast mogleg, sa trenaren.

