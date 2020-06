Uefa vil avgrense hovudbruk i ungdomsfotballen

sport

– Trenarar bør minske mengda av hovudøvingar med tanke på kor ofte spelarar allereie headar i kampar. Dei bør òg undervisast i behovet for å innføre hovudspelet gradvis gjennom aldersgrupper, seier Uefa i ei fråsegn, ifølgje Reuters.

Tilrådingane for ungdomsspelarar kjem som ein del av eit sett rettleiande reglar. Desse vart godkjende på bakgrunn av undersøkingar, bestilt av Uefa, frå tyske Universität dess Saarlandes og Hampden Sports Clinic i Skottland.

Ifølgje Reuters har ein annan studie frå Universitetet i Glasgow vist at tidlegare profesjonelle fotballspelarar hadde høgare risiko for at få demens enn resten av befolkninga.

Innført i Storbritannia

Målet med dei nye rettleiande reglane er at hovudbruk skal avgrensast så mykje som mogleg utan at det går utover populariteten til spelet.

Fotballforbunda i England, Skottland og Nord-Irland har allereie sett ein stoppar for headingar i trening for spelarar under 12 år.

Uefa tilrår at storleiken på ballane skal tilpassast ulike aldersgrupper og pumpast til det lågast akseptable lufttrykket. Skumballar skal òg vere eit alternativ.

Jenter meir utsett

Ny forsking peikar på at trening av musklane i nakken kan førebyggje skadar ved hovudstøyt.

– Det er òg verd å notere at jenter er meir utsett for hjerneristingar, og kanskje òg hovudstøytsbelastningar, enn det gutar er, står det i Uefas nye rettleiande reglar.

Uefa oppmodar dei nasjonale fotballforbunda til å innføre reglane.

(©NPK)