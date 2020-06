Trump snur om knelande Kaepernick

sport

– Absolutt, dersom han fortener det, sa USAs president på spørsmål om Kaepernick bør komme tilbake til NFL.

I 2016 starta den tidlegare NFL-spelaren ei markering mot rasediskriminering og politivald ved å gå ned på eitt kne medan nasjonalsongen blir spelt før kampstart. Det førte til store protestar, og president Donald Trump var blant dei som meinte det var upatriotisk.

Markeringsforma har fått ny aktualitet i samband med protestane verda over etter at George Floyd døydde som ei følgje ein arrestasjon i mai.

Fleire spelarar i Premier League har allereie markert ved å gå ned på kne, og her heime har kulturminister Abid Raja (V) sagt at eliteseriespelarar bør gjere det for å markere motstand mot rasisme.

Quarterbacken Kaepernick spelte for San Francisco 49ers inntil 2016, men hevda at han vart kasta ut av NFL-systemet på grunn av knemarkeringane. I 2019 inngjekk han forlik og fekk utbetalt ein ukjend pengesum.

(©NPK)