TV 2 nøgde med Premier League-returen

Han vart send på hovudkanalen og var dermed open for svært mange. Han vart òg vist på ein sportskanal i TV 2.

I tillegg var det 76.000 kundar som følgde oppgjeret via TV 2 Sumo.

– Dette var ein flott start for sommarens Premier League på TV 2. No ser vi fram imot storkampen på fredag mellom Ole Gunnar Solskjærs Manchester United og José Mourinho sitt Tottenham og ikkje minst lokalderbyet på søndag mellom Everton og Liverpool. Høgdepunkta står i kø kvar einaste dag framover no, seier pressesjef Jan-Petter Dahl.

Dette var den andre kampen etter restarten av ligaen i England. City vann 3–0 etter fleire mål, raude kort og skadar.

