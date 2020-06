Medium: Werner klar for Chelsea

sport

Både den tyske storavisa Bild og britiske The Telegraph hevdar å kjenne til at avtalen er i boks. Ifølgje avisene vil overgangen bli offentleggjord om kort tid.

Det har i lengre tid vore rapportert at Werner forlèt RB Leipzig til fordel for den engelske toppdivisjonen. Storskåraren skal visstnok ha ein utkjøpsklausul i kontrakten som Chelsea skal ha utløyst.

Werner har òg vore kopla til Liverpool, men Premier League-leiaren skal ikkje ha vore villig til å betale summen Leipzig kravde for spissen. Storleiken på klausulen har vore rapportert å vere både på 55 og 60 millionar euro.

24 år gamle Werner blir andre Chelsea-signering i sommar. Nyleg vart Hakim Ziyech henta frå Ajax.

Ifølgje The Telegraph skal Werner ha informert Leipzig-leiinga om at han ikkje ønskjer å spele for den tyske klubben i dei resterande kampane i Meisterligaen i august.

(©NPK)