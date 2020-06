Generalsekretæren i Presseforbundet klagar Josimar inn for PFU

sport

Josimar har kome i søkjelyset etter at bladet avslørte at generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund var ei av dei anonyme kjeldene i ei sak forbundet klaga inn til PFU. Dei fleste ekspertar på presseetikk har meint at dette er eit klart brot på kjeldevernet.

No blir det ein ny runde i utvalet.

– Eg gjer dette fordi eg meiner det er eit grunnleggjande prinsipielt spørsmål, som det har vore debatt rundt. Eg meiner PFU må avklare og behandle dette, siger Floberghagen til Medier24.

Det er første gong Floberghagen bruker initiativretten til å klage saker inn for PFU.

