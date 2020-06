Citys Eric Garcia blir overvaka på sjukehus etter stygg samanstøyt på banen

sport

Manager Pep Guardiola opplyser på Manchester Citys nettsider natt til torsdag at 19-åringen har fått ein hovudskade og at Eric Garcia kan måtte vere ei eller to netter på sjukehuset.

Detaljar rundt skaden og akkurat korleis det går med Garcia, er ikkje kjende, men det er venta ei kunngjering frå klubben torsdag.

19-åringen frå Spania låg livlaus på banen etter den kraftige samanstøyten i 80. minutt med målvakt Ederson, der begge sprang mot ballen, utan å sjå den andre.

Garcia vart liggjande igjen på graset etterpå, og han fekk behandling i fleire minutt, før han vart frakta ut på båre, med oksygenmaske og med nakkekrage på.

Ifølgje Guardiola kom han til medvit før han forlét Etihad Stadium og vart frakta til sjukehuset for å få fleire testar gjennomført.

Totalt vart det lagt til 11 minutt som følgje av skaden.

– Vi er litt bekymra. Han responderer bra, men vi får sjå dei neste timane. Han er medviten, og det er eit godt teikn, men han skal gjennom testar på sjukehus, sa Guardiola rett etter kampen.

Guardiola forsikrar om at dei gjer alt dei kan for Garcia, og at han er sikker på at alt som er mogleg å gjere, blir gjort per no.

