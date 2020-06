Verdsmeister Holund vart far

sport

Holund har lagt ut bilete av sonen på Instagram, og der røper han òg at han skal heite Håkon.

Holund er regjerande verdsmeister på 50 kilometer skøyting frå ski-VM i Seefeld i 2019. 31-åringen er ein del av det norske allroundlandslaget i langrenn og satsar mot ein ny sesong.

Sonen Håkon er den førstefødde for Holund og sambuaren Anne Marie Dalen.

– Det har vore nok å gjere og mykje som skal ordnast. Eg har pussa opp eit barnerom. Vi gler oss. Vi er klare, sa han til NTB under landslagssamlinga i Oslo tidlegare denne månaden.

Holund har ingen ambisjonar om å senke ambisjonane sjølv om han er vorten far.

– Vi må finne ut korleis ting fungerer og kva gut dette er. Det er fokus i dei første månadene. Vi må finne eit system som gjer at eg kan vere ein god far og samtidig får gjort jobben skal til for å vere med og kjempe om eit nytt VM-gull til vinteren, sa Holund.

