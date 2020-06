Torgeir Børven blir Rosenborg-spelar frå 1. august

sport

Børvens kontrakt med Odd går ut 31. juli, og han kan dermed gå vederlagsfritt til RBK dagen etter.

– Eg er veldig glad for å ha skrive under for Rosenborg. Eg fekk ei god kjensle med ein gong Rosenborg kom på banen, og då var det eigentleg ingen tvil. Rosenborg er Noregs største klubb, og eg kjem til Trondheim for å oppleve seriegull, cupgull og europacupspel, seier Børven til RBKs nettstad.

Spekulasjonane rundt framtida til spissen har auka i styrke dei siste dagane. Tysdag kunne lokalavisa Varden fortelje at Børven hadde godteke tilbodet frå Rosenborg.

Børven vart toppskårar i Eliteserien i fjor med 21 mål.

