Berge, Nyland og lagkameratane knelte før Premier League-restarten

sport

Antirasisme-demonstrasjonar har vore gjennomført over heile verda etter at afroamerikanske George Floyd døydde som følgje av ein arrestasjon av politiet i Minneapolis 25. mai.

Tysdag vart kampen for å kjempe mot rasisme òg markert i Premier League. Sander Berge, Ørjan Håskjold Nyland og resten av spelarane i Sheffield United og Aston Villa viste si støtte før kampstart.

Frå tidlegare er det òg vedteke at namnet til spelarane på draktene skal vere erstatta med teksten «Black Lives Matter» i dei 12 første kampane som blir spelte i den engelske toppserien etter restarten.

I resten av dei 80 kampane som står att av sesongen vil draktene til spelarane vere påførte eit Black Lives Matter-merke.

Ligaleiinga har vore klare på at dei godtek at spelarane viser motstanden sin mot rasisme ved å til dømes knele.

Spelarane i Premier League opplyste i ei felles fråsegn nyleg at dei står saman i kampen for å utrydde rasisme og å fremje respekt og like moglegheiter for alle.

Også i tysk Bundesliga har spelarane på fleire lag den siste tida valt å knele før kampstart.

(©NPK)