Treningsguru meiner eks-rasistar må takast inn i varmen

sport

Då kultur- og likestillingsminister Abid Raja møtte pressa ved Operaen i Oslo måndag formiddag hadde han med seg tre idrettsprofil. Både Yngvar Andersen, Siri Nilminie Avlesen-Østli og Marco Elfasidi skal saman med Raja delta på eit møte med Noregs idrettsforbundet torsdag.

Blant tinga som skal takast opp der er Rajas krav om ein rapport frå Idrettsforbundet, med rasisme i norsk idrett som sentralt tema.

– Status quo ikkje godt nok

Yngvar Andersen seier han i mange år har late vere å heve stemma når han har sett og opplevd rasisme. No er den tidlegare friidrettsutøvaren klar for kamp.

– Det viktigaste for meg er ikkje å få fleire folk til å bli antirasistar, berre å slutte å vere rasistar. Då må dei som har vore rasistar bli tekne inn i varmen, og så må dei oppmodast sterkt til å slutte med det, seier Andersen til NTB.

– Blir det for militant, så trur eg status quo er det beste vi kan oppnå – og det er ikkje godt nok.

Andersen trur dei fleste er samd i at rasisme er feil, men poengterer at det framleis skjer og at det har få konsekvensar.

– Viss ein kan gjere det lettare å unngå å diskriminere, er det ein utruleg bra veg å gå. Samtidig skal historia behandlast, trauma skal talast om, men eg trur det er viktig at vi berre stoppar med rasismen no. Så kan vi diskutere dei statuane og dei kvite privilegia akademisk og teoretisk som eit tillegg, seier Andersen.

Enorm respons

TV 2-profil Siri Nilminie Avlesen-Østli trur det har vorte vanleg at menneske som blir utsett for rasisme held kjeft. At ein tenkjer at «ein berre må tole det», for så å gå vidare.

I ein kommentar på tv2.no førre veke beskreiv ho korleis ho hadde opplevd rasismen. Ho fortel at responsen har vore overveldande.

– Responsen har vore veldig massiv. Det har vore utruleg varmande og skikkeleg fint. Det har vore på tvers av om ein har kjent på det sjølv, kjenner nokon, er adoptivforelder eller innvandrar, seier ho, og held fram:

– Viss ein ikkje seier det høgt, er det ingen som har noko grunnlag for å vite korleis det faktisk blir opplevd. Då det endeleg kom eit momentum til å ta det opp, tenkte eg at om det kunne hjelpe nokon, så vil eg vere glad for at eg torde å ta det opp, seier Avlesen-Østli.

– Viktig signaleffekt

Ho fortel om ein oppvekst utan klare rollemodellar, og er glad for at problemet endeleg har vorte sett på dagsordenen.

– Det er ein viktig signaleffekt her. Det at idretten, også i leiarsjiktet, speglar at det er diversitet i samfunnet vårt. For meg som voks opp utan nokon mørke rollemodellar, er nettopp dette ekstremt viktig. Det å vite at eg òg kan få ting til med hudfargen min. Det å vite at hudfargen ikkje er noka hindring for meg. Det er noko ein kjenner veldig på som barn, i alle fall. Eg følte meg einsam. Alle hadde nokon på landslaget dei likna på, men kven skulle eg kjenne meg igjen i? Eg likna jo ikkje på nokon, seier Avlesen-Østli.

Ho håpar no at idretten kan styrkje posisjonen sin som ein arena utan rasisme, fordommar og diskriminering.

– La oss bruke idretten som ein fristad der vi aksepterer kvarandre, seier ho.

(©NPK)