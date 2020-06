Kristoff slepper Sagan-konkurranse i sykkelmonument

sport

Tysdag stadfesta nemleg den slovakiske sykkelstjerna at han ikkje blir å sjå på startstreken i 2020-utgåva av dei to monumenta. I staden skal Sagan prøve seg både i Tour de France og Giro d'Italia.

Kristoff har på si side stadfesta at Flandern rundt og Paris-Roubaix blir to viktige mål for han denne hausten. Ritta går høvesvis 18. og 25. oktober.

Sagan vann Flandern rundt i 2016, og for to år sidan kryssa han målstreken først på velodromen i Roubaix.

I haust skal han i staden bruke kreftene på å vinne den grøne poengtrøya i Tour de France for åttande gong. Det er hovudmålet til slovaken. Rittet i Frankrike går frå 29. august til 20. september. 13 dagar etter målgangen på Champs-Élysées startar Giroen.

– Eg lova dei (Giro-leiinga) å starte før datoane vart endra, og eg ville verkeleg overhalde det løftet, sa Sagan tysdag.

Han syklar trevekersrittet i Italia for aller første gong i karrieren.

Alexander Kristoff skal òg sykle Tour de France, men droppar resten av Grand Tour-ritta.

(©NPK)