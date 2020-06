Etterlengta Uefa-møte denne veka: Sesongen blir spikra

sport

Kva byar som skal arrangere kampar i EM for menn neste år, er òg venta å bli stadfesta onsdag. Noreg er to sigrar (mot Serbia og deretter anten Skottland eller Israel) unna å delta der.

– Vi er glad for at dette møtet no kjem. Det skulle jo eigentleg ha vore halde 26. mai. Vi har forventningar til at det blir gitt klare beskjedar om kva som skjer med europeiske klubbturneringar, kvalifiseringskampar landslag og landslagshausten, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Det har vore så mange scenario i denne perioden, at no sit vi stille i båten til det blir avklaringar.

Uefas styremøte er todelt (onsdag og torsdag) og føregår digitalt. Onsdag ettermiddag er det venta at det vil bli offentleggjort ei heil rekkje datoar for kampaktivitet på ein pressekonferanse med Uefa-president Aleksander Ceferin.

– Vi er avhengig av avklaringar for å vite kva datoar som er ledige i andre halvår. Fotball-NM er jo eit godt døme, seier Bjerketvedt.

Cupen kan i verste fall falle bort denne sesongen, og heilt sikkert vil det bli ei barbert utgåve med færre rundar enn vanleg.

(©NPK)